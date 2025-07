Napoli-Catanzaro dove vederla oggi in TV e streaming orario e canale della partita amichevole

Napoli-Catanzaro è la sfida valida per la seconda amichevole degli azzurri nel ritiro di Dimaro. La squadra di Conte sfiderĂ i calabresi di Aquilani oggi, sabato 26 luglio, alle ore 18:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerĂ in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

