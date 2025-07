Napoli-Catanzaro dai giocatori più in forma alle richieste di Conte | che indicazioni ci ha dato l’amichevole

La seconda amichevole di Dimaro, ci ha permesso di comprendere meglio lo stato di forma di alcuni giocatori, l’inserimento dei nuovi arrivati e le richieste del mister: tutte le indicazioni Si è conclusa per 2-1 la sfida tra il Napoli e il Catanzaro, che ha di fatti concluso il ritiro degli azzurri a Dimaro. Ultima sessione di allenamenti nella mattinata di domani e poi partenza nel pomeriggio, con 2 giorni di riposo concessi ai calciatori. Da mercoledì si ripartirĂ a Castel di Sangro per altre due settimane di ritiro, che precederanno l’esordio in campionato contro il Sassuolo del 23 agosto. Il passo falso contro l’Arezzo è giĂ stato dimenticato, si tratta pur sempre di amichevoli estive, ma il Napoli ci teneva a fare bella figura prima di lasciare il Trentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Catanzaro, dai giocatori piĂą in forma alle richieste di Conte: che indicazioni ci ha dato l’amichevole

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - giocatori - forma

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerĂ in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

E' FINITA - Napoli-Catanzaro: 2-1. Il tuo commento? Vai su Facebook

Napoli-Catanzaro, i giocatori in crescita e quelli ancora in ritardo; LIVE ore 18,00 da Dimaro l'amichevole Napoli/Catanzaro. FORMAZIONI UFFICIALI; Fontana: “De Bruyne si rimetterà in forma. Il mio parere su Napoli-Catanzaro”.

Napoli-Catanzaro, i giocatori in crescita e quelli ancora in ritardo - 1 il risultato finale grazie alle reti di Raspadori e Lucca per i Campioni d'Italia e di Iemmello per gli ospiti. Segnala msn.com

Pagina 0 | Napoli-Catanzaro, i giocatori in crescita e quelli ancora in ritardo - De Bruyne e Lucca incantano, Lukaku e Lang devono ancora trovare la forma migliore: Conte può essere soddisfatto ... Secondo corrieredellosport.it