Napoli-Catanzaro 2-1 Raspadori e Lucca firmano il primo successo in amichevole

Dimaro, 26 luglio 2025 - La seconda e ultima amichevole del Napoli a Dimaro equivale anche alla prima vittoria: dopo il ko con l' Arezzo, arriva infatti il successo ai danni del Catanzaro a firma di Raspadori e Lucca dal dischetto, a segno nel giro di 7'. I ritmi poi calano comprensibilmente e neanche il consueto turnover varato da Antonio Conte aiuta, e così nella ripresa i calabresi alzano i giri del motore, prima dimezzando lo svantaggio con Iemmello e poi sfiorando più volte il pareggio. Pareggio che non arriva, consegnando così agli azzurri il primo successo del ritiro in Val di Sole, che si chiuderà domenica prima del trasferimento a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Catanzaro 2-1, Raspadori e Lucca firmano il primo successo in amichevole

