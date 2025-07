Napoli-Catanzaro 2-1 | gli highlights Primo gol per Lucca De Bruyne regala magie

Buona la seconda per il Napoli, che dopo la sconfitta contro l'Arezzo nella prima uscita stagionale, batte 2-1 il Catanzaro a Dimaro. A segno Raspadori e Lucca, che dal dischetto trova il suo primo centro in maglia azzurra. I tantissimi tifosi del Napoli presenti allo stadio hanno potuto apprezzare anche le prime magie di Kevin De Bruyne, come un colpo di tacco a liberare Lucca in area di rigore. Per il Catanzaro a segno capitan Iemmello nella ripresa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli-Catanzaro 2-1: gli highlights. Primo gol per Lucca, De Bruyne regala magie

In questa notizia si parla di: napoli - catanzaro - lucca - primo

Primi test per il Napoli in amichevoli con Arezzo e Catanzaro - Tempo di lettura: < 1 minuto Saranno Arezzo e Catanzaro i primi due avversari del nuovo Napoli nel ritiro di Dimaro, in Trentino, al via il 17 luglio.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro - Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno.

Napoli, ufficializzate le cinque amichevoli in ritiro: Arezzo, Catanzaro, Stade Brestois, Girona, Olympiakos - Il Napoli tornerà in campo con cinque amichevoli ufficializzate nei due ritiri estivi di Dimaro (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto).

A DIMARO-FOLGARIDA - Napoli-Catanzaro 2-1: di Raspadori la prima rete dei campioni d'Italia, primo gol su rigore per Lucca https://ift.tt/aXv1Omr Vai su X

Il Napoli batte 2-1 il Catanzaro nella seconda e ultima amichevole nel ritiro di Dimaro, che chiude anche la prima parte del precampionato degli azzurri A segno Raspadori e poi Lucca su calcio di rigore nel primo tempo, con un Napoli con più qualità nella p Vai su Facebook

Napoli-Catanzaro 2-1: Lucca trova il primo gol; Il Napoli scopre Lucca: primo gol per Conte e Catanzaro battuto; Il Napoli scopre Lucca, piega il Catanzaro 2-1 e trova il primo sorriso della stagione.

Il Napoli scopre Lucca: primo gol per Conte e Catanzaro battuto - Nel secondo tempo Conte sperimenta e Iemmello accorcia. Da gazzetta.it

Napoli, 2-1 al Catanzaro in amichevole: primo goal per Lucca su rigore - 0 con l'Arezzo (Serie B), sempre in amichevole la squadra di Antonio Conte batte 2- Scrive calciomercato.com