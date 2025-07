Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola | a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione responsabilità e inclusione

Dal 9 al 13 ottobre, Napoli ospiterà il primo grande summit internazionale sull’intelligenza artificiale applicata alla scuola, un evento senza precedenti che trasformerà la città in un crocevia globale di idee, strategie e visioni per la formazione del futuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

