napoli basket ingaggiato savion flagg

Il Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg. L'ala USA (201 cm) nasce il 26 Maggio 1999 ad Alvin in Texas. La scorsa stagione si è trasferito in Lituania, dove con il Rytas Vilnius ha raggiunto la finale del campionato con medie stagionali di 9.2 punti, 3.8 rimbalzi e 1.9 assist). Al suo attivo anche 12 gare di BCL, con medie di 7.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1.8 assist. Savion si è formato al college con i Texas A&M Aggies dove ha giocato per quattro stagioni dal 2017 al 2021.

