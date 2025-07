Napoli Basket arriva anche Savion Flagg | roster quasi completato

Va sempre più prendendo forma definitiva il roster per la stagione 20252026 del Napoli Basket. Il club azzurro ha infatti piazzato, in attesa dell'ingaggio del playmaker titolare, anche il penultimo tassello nel mosaico di coach Magro, I partenopei hanno ufficializzato l'accordo annuale con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - basket - roster - arriva

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi - Sarà una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerà la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma.

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione? - Pedro Llompart potrebbe ripartire da Sassari. L'ex dirigente del Napoli Basket, secondo quanto riferisce Superbasket, sarebbe il favorito per diventare il nuovo uomo mercato del club sardo.

Napoli Basket, tariffe speciali per l'ultimo match dell'anno: prezzi dai 5 ai 15 euro - La S.S. Napoli Basket comunica che sono in vendita i biglietti per l’ultima partita casalinga contro la Dolomiti Energia Trento, in programma alla Fruit Village Arena PalaBarbuto sabato 10 maggio alle ore 20.

MERCATO LBA - Napoli Basket, il roster aggiornato con Flagg verso il 2025/26 #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Basket-Napoli torna in azzurro il pivot Caruso. Dopo l'addio di Tote', il Napoli Basket questa mattina ha comunicato di aver sottoscritto un accordo triennale con il centro napoletano Guglielmo Caruso. Nato il 3 Luglio 1999 a Cercola, “Willy” Caruso (209 cm) Vai su Facebook

Napoli Basket, arriva anche Savion Flagg: roster quasi completato; Napoli Basket, arriva Rasir Bolton; Mercato Napoli Basket, 'caccia' agli ultimi due tasselli: Completeremo il roster in maniera adeguata.

Napoli Basket, ufficiale la firma di Savion Flagg - Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg. Segnala msn.com

NAPOLI BASKET - Sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg - Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg. napolimagazine.com scrive