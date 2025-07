MX2 grande Italia nella Qualifying Race di Loket 2° Lata 4° Adamo ma vince Valin

Mathis Valin si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio della Cechia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Loket il pilota francese ha preso il comando delle operazioni sin dalle prime fasi e non ha più mollato la prima posizione, mentre alle sue spalle abbiamo assistito a due italiani protagonisti. La Qualifying Race ha visto il successo del francese Mathis Valin (Kawasaki) con un margine di vantaggio di 6.5 secondi sul nostro Valerio Lata (Honda), mentre è terzo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 8.5. Quarta posizione per un altro italiano, Andrea Adamo (KTM), a 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, grande Italia nella Qualifying Race di Loket. 2° Lata, 4° Adamo ma vince Valin

In questa notizia si parla di: qualifying - race - loket - lata

