Musica Ghali rinvia il concerto di Baia Domizia | nuova data il 22 agosto biglietti validi

Il concerto di GHALI all’Arena dei Pini di Baia Domizia (CE), originariamente previsto per sabato 26 luglio, è riprogrammato alla nuova data di venerdì 22 agosto, stessa venue. I biglietti giĂ acquistati resteranno validi per la nuova data, senza necessitĂ di sostituzione. Chi desiderasse richiedere il rimborso  potrĂ farlo: a partire da giovedì 24 luglio 2025 alle ore 10:00 e fino al 31 luglio 2025, sulle piattaforme di acquisto utilizzate. Per chi non avesse ricevuto comunicazione diretta, sarĂ possibile effettuare la richiesta di rimborso a partire da venerdì 26 luglio, sempre entro e non oltre il 31 luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

