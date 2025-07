Musica e danza nei musei nazionali di Pisa

Un museo non è solo un luogo di memoria, ma può diventare un teatro vivo di emozioni e un punto di incontro tra forme d’arte.? nato con questa visione il progetto “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa”, promosso dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che racchiude i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - danza - musei - nazionali

A Tarquinia il festival di musica, danza e teatro che valorizza il patrimonio culturale - Dal 10 maggio al 7 settembre, Tarquinia accoglie la sesta edizione del festival "Paesaggi dell'arte" con 14 eventi musicali unici, immersi nei luoghi culturali piĂą iconici della cittĂ .

"Stagioni": danza, musica e parole per raccontare una donna coraggiosa - Una misteriosa scatola di piombo. Inizia così l’avventura della giovane Sara che, grazie ai racconti del nonno Yves, intraprenderà un viaggio tra memoria, scienza, emozioni e sogni, scoprendo la straordinaria vita di Marie Curie, pioniera negli studi sulla radioattività e prima donna a ricevere.

Ostia Summer Jam: breakdance, danza per i più piccoli, talk e musica live - Sabato 17 maggio alle 15, al Teatro del Lido, va in scena Ostia Summer Jam, un ricco programma che accompagna un’accesa sfida tra ballerini di Breaking provenienti da tutta Italia, in gara per aggiudicarsi il primo posto.

, Il centro storico si anima di eventi tra musica, danza e arte. Ne parliamo con Lea Riviello,... Vai su Facebook

Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa. I concerti di luglio; Musica e danza nei Musei Nazionali di Pisa; Progetto musica e danza al museo.

Musica per rilanciare i Musei. Tre concerti per l’anteprima - Vivaldi e l’Orchestra Fiorentina venerdì a Palazzo Reale, poi Certosa e San Matteo. msn.com scrive

Notte di arte e musica al Nazionale. Le note del Quartetto Mitja - Prosegue “Notti trasfigurate – Musica e Arte”, la rassegna articolata in visite guidate e concerti curata dall’associazione Musicale Angelo Mariani e dai Musei nazionali di Ravenna diretti da Andrea S ... Come scrive msn.com