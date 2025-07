Muore in casa a 42 anni il cane lo veglia per ore e dà l’allarme abbaiando

Umbertide, 26 luglio 2025 – Morire a 42 anni in una notte d’estate, all’improvviso. Tanto dolore a Umbertide e in tutto l’Altotevere per la morte di Lorenzo Biti che è stato ritrovato senza vita nel suo letto nella giornata di ieri. Viveva col suo cagnolino che lo ha vegliato per ore e abbaiando continuamente ha ‘dato l’allarme’ consentendo il ritrovamento della salma. La causa del decesso sarebbe da imputarsi a un malore che lo ha colto nel sonno. L’uomo viveva da solo con il proprio cane in un condominio situato in via Gabriotti, alla prima periferia della città . A vegliarlo è stato il suo fedele amico a quattro zampe che continuava ad abbaiare attirando l’attenzione su quell’appartamento; poi l’assenza di contatti dal giorno precedente, elementi che hanno fatto scattare l’allarme tra i familiari e i vicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in casa a 42 anni, il cane lo veglia per ore e dà l’allarme abbaiando

In questa notizia si parla di: anni - allarme - abbaiando - muore

“Bastano 5 scottature solari tra i 15 e i 20 anni d’età per aumentare dell’80% il rischio di melanoma”: l’allarme nel nuovo studio - Non sono solo dolorose, fastidiose e brutte da vedere. Le scottature solari, sul lungo periodo, possono rivelarsi ben più pericolose.

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale - Bulli e vittime già all’asilo.  È questo il dato sconcertante emerso a Bari, in occasione dell’evento di lancio del progetto nazionale “Bullismo e cyberbullismo: conoscere, prevenire e contrastare”, promosso per sensibilizzare le istituzioni e le famiglie fin dalle prime fasi dello sviluppo infantile.

Bimba di 6 anni non va a scuola, maestre danno l’allarme: vegliava la madre morta in casa da ore - Straziante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori in un appartamento a Trieste dove la trentenne scappata dalla guerra in Ucraina viveva con la sua bambina.

Muore in casa a 42 anni, il cane lo veglia per ore e dà l’allarme abbaiando; Escursionista precipita sul Resegone e muore: il suo cane lo veglia e attira i soccorsi abbaiando; Escursionista precipita per cento metri e muore sul Resegone, il suo cane lo veglia e dà l’allarme per i soccorsi.

Muore annegato in mare a 24 anni: i bagnanti danno l'allarme ma i ... - Muore annegato in mare a 24 anni: i bagnanti danno l'allarme ma i tentativi di rianimazione non bastano. Riporta ilgazzettino.it

Caldo record, donna di 53 anni sviene in strada e muore a Palermo. Ore ... - Una donna di 53 anni è morta a Bagheria, in provincia di Palermo, mentre passeggiava ieri nel pomeriggio in via Aiello. Riporta ilmessaggero.it