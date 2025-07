Muore a 7 anni dopo una caduta in piscina | dolore a Montecorvino Rovella per il piccolo Carlo

La Procura di Salerno indaga: sarĂ l’autopsia a chiarire se si sia trattato di malore o incidente. Non ce l’ha fatta Carlo, il bambino di 7 anni originario di Montecorvino Rovella, che giovedì scorso era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Dopo due giorni di ricovero in condizioni gravissime, il piccolo è morto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 24 luglio in una piscina privata a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Secondo le prime ricostruzioni, Carlo sarebbe caduto accidentalmente in acqua, ingerendo una grande quantitĂ di liquido. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Muore a 7 anni dopo una caduta in piscina: dolore a Montecorvino Rovella per il piccolo Carlo

