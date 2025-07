Munizioni e kalashnikov | la Russia apre impianti in Venezuela Avanza la loro collaborazione militare

Una fabbrica per la produzione di munizioni per Kalashnikov, che a breve metterĂ sul mercato anche gli Ak-47, nonostante le sanzioni che gravano su entrambi i Paesi. Ad aprire l’impianto in Venezuela è la Russia, ed esattamente l’agglomerato industriale russo Rostec State Corporation. La fabbrica ha sede nella cittĂ di Maracay, nello Stato di Aragua, e secondo il direttore esecutivo di Rostec Oleg Yevtushenko, vanta già “quattro linee di assemblaggio, di cui due producono cartucce di acciaio mentre altre due cartucce traccianti e a salve”. Per Yevtushenko si tratta di “un passo importante nello sviluppo della cooperazione tecnologica” insieme a Caracas, “partner chiave in America Latina ” e l’impianto “produrrĂ circa 70 milioni di cartucce e aumenterĂ significativamente il potenziale difensivo del Paese”, dotando quest’ultimo di “munizioni di produzione nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Munizioni e kalashnikov: la Russia apre impianti in Venezuela. Avanza la loro collaborazione militare

In questa notizia si parla di: munizioni - kalashnikov - russia - venezuela

In Venezuela una fabbrica russa di munizioni per i Kalashnikov; Quella fabbrica russa di kalashnikov che irrita l’opposizione in Venezuela.

In Venezuela una fabbrica russa di munizioni per i Kalashnikov - Lo riportano i media locali, evidenziando che l'azienda "produrrà fino a 70 milioni di cartucce all ... Scrive ansa.it