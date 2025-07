Mugnano tentatano rapina a un noto tiktoker | spari fuori al un ristorante

Momenti di paura nella serata di ieri in via Madonna delle Grazie 45, a Mugnano, dove si è verificata una tentata rapina con esplosioni di colpi d'arma da fuoco. La vittima è un 32enne noto tiktoker, "MarioMario" che si trovava all'esterno di un ristorante insieme alla sua famiglia, pochi minuti dopo aver concluso una diretta.

