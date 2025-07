Mps accordo su premio e contratto | 1500 euro a 17mila dipendenti

Siena, 26 luglio 2025 – Premio aziendale da 1.500 euro e contratto integrativo aziendale migliorato per i 16.500 dipendenti del Monte dei Paschi di Siena. Grazie a due accordi sottoscritti dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con i rappresentanti dell’azienda. Il premio aziendale verrà erogato nel 2026 per l’importo di 1.500 euro. “Dopo anni difficili, iniziamo a dare risposte concrete alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori – ha detto Alessia Silvestri, Segretaria responsabile First Cisl di Mps - Il premio aziendale è stato ridefinito, oggi è finalmente coerente con i risultati reddituali della banca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps, accordo su premio e contratto: 1500 euro a 17mila dipendenti

