La negoziazione assistita per le azioni risarcitorie agli abitanti dell?Umbertino, rievocando il celebre passo letterario manzoniano,?non s?ha da fare?. A stabilirlo,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Movida, no del Comune di Bari ai risarcimenti. I residenti: «Pronti alla causa»

Movida molesta, un freno dal Comune: assembramenti vietati, locali chiusi alle 23 - LECCE - Una ordinanza contingibile ed urgente per mettere un freno alle degenerazioni della movida nel centro storico di Lecce, e in particolare nelle vie Ascanio Grandi e Maremonti, fulcro delle aggregazioni giovanili.

Napoli, movida rumorosa: Comune condannato - Non c'è due senza tre. Sul fronte movida, a Napoli, è per la terza volta il Comune a essere condannato a risarcire gli abitanti del centro storico.

Movida, il Comune condannato anche per il caos a piazza San Domenico - Il Comune di Napoli è stato condannato al risarcimento di 40mila euro per ciascuna delle 19 persone, per un totale di 760mila euro, residenti in piazza San Domenico Maggiore, zona della movida nel centro storico della città , che lamentavano il mancato rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Movida, no del Comune di Bari ai risarcimenti. I residenti: «Pronti alla causa» - La negoziazione assistita per le azioni risarcitorie agli abitanti dell’Umbertino, rievocando il celebre passo letterario manzoniano, “non s’ha da fare”. Scrive quotidianodipuglia.it

