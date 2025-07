Mountain Bike | Federico Brafa è argento nella Juniores maschile XCO degli Europei

La quarta giornata di gare degli europei di mountain bike, competizione in corso di svolgimento a Melgaco in Portogallo,  regala uno splendido argento all’Italia. Nella Juniores Maschile Federico Brafa cede solamente allo sprint con l’austriaco Anatol Friedl e conquista la sua seconda medaglia nella competizione. Nella categoria Juniores maschile l’austriaco Anatol Friedl si aggiudica la medaglia d’oro completando i sette giri del percorso con il tempo di 01:04:21. Conquista l’argento ed il titolo di vice campione d’Europa l’azzurro Federico Rosario Brafa, superato solamente allo sprint dal rivale, mentre completa il podio lo svizzero Lewin Iten, terzo in 01:04:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain Bike: Federico Brafa è argento nella Juniores maschile XCO degli Europei

In questa notizia si parla di: argento - juniores - maschile - mountain

