A oltre 40 anni dalla scomparsa del leader politico e esattamente a 50 dall’ultimo comizio alle Cascine che raccolse 4 cortei di un milione di persone, Firenze ospiterà la mostra ’I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer’ dedicata alla vita, alla carriera, alla fortuna politica e anche al lascito morale del dirigente del Partito comunista italiano. L’esposizione sarà visibile al Mandela Forum dal 3 settembre al 5 ottobre e approfondirà in particolare l’impegno per la pace di Berlinguer. Attraverso un racconto storico e iconografico, la mostra consente di ricostruire l’itinerario di Berlinguer grazie a documenti tratti dal suo archivio (conservato presso la Fondazione Gramsci) alcuni dei quali esposti in originale assieme a giornali, riviste, opuscoli e audio-visivi (forniti prevalentemente dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dalle Teche Rai) e una selezione di fotografie da reportage. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra su Enrico Berlinguer. Ma anche talk e presentazioni