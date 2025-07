Mossa Inter l’Atalanta dice sì per Lookman

Dopo settimane di trattative, la Dea apre alla cessione: si avvicina l’accordo con l’Inter per Lookman, grazie alle strategie della dirigenza nerazzurra Ademola Lookman e l’ Inter: una storia che continua a tenere banco nel mercato estivo. Il talento nigeriano ha ormai fatto capire chiaramente quale sia la sua destinazione preferita, e anche il club nerazzurro lo considera un rinforzo prezioso, capace di dare nuova linfa e qualitĂ a un reparto offensivo in cerca di identitĂ . L’attaccante nigeriano potrebbe colmare diverse lacune offensive che hanno contraddistinto il reparto nerazzurro negli anni passati: il 27enne potrebbe garantire dribbling e imprevedibilitĂ al settore di Chivu, elementi di cui l’Inter è a digiuno da qualche tempo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Mossa Inter, l’Atalanta dice sì per Lookman

