Moruzzi Empoli | ufficiale il terzino lascia la Juventus! Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione in uscita della Next Gen

Moruzzi Empoli: il terzino lascia la Juventus Next Gen e approda in Toscana. Tutti i dettagli nell'operazione e il comunicato. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso noto il trasferimento di Brando Moruzzi all'Empoli. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero. COMUNICATO – « Brando Moruzzi giocherà la stagione 20252026 all'Empoli. È ufficiale il prestito annuale del classe 2004 in Toscana. Moruzzi è stato ceduto a titolo definitivo al Pescara nel luglio del 2023, ma è tornato alla Juventus – che ha esercitato su di lui il diritto di recompra – quest'estate.

Calcio, pari tra Lazio e Juventus nel 36° turno di Serie A. Vincono Como ed Empoli - Calato il sipario sui tre incontri del sabato del 36° turno di Serie A di calcio. Fari puntati in particolare sulla sfida dell’Olimpico di Roma tra la Lazio e la Juventus, importante per la qualificazione alla prossima Champions League.

La serie A all'intervallo: l'Inter sorpassa il Napoli, Juventus ancora quarta. In fondo stanno perdendo Empoli e Venezia - Alla fine del primo tempo l'Inter ha superato in classifica il Napoli. I nerazzurri stanno battendo la Lazio grazie a un gol nel finale di primo tempo di Bisseck, mentre il Napoli è fermo sullo 0-0 in casa del Parma, con i campani di Conte che hanno colpito il palo interno con Anguissa.

Juventus vince e va in Champions, retrocedono Empoli e Venezia - PALERMO (ITALPRESS) – Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A.

Stagione 2016/2017: Mattia Caldara, 10 anni nelle giovanili dell'Atalanta, venduto alla Juventus per 19 milioni di euro. Stagione 2017/2018: Alessandro Bastoni, 12 anni nelle giovanili dell'Atalanta, venduto all'Inter ? per 31 milioni di euro (re Vai su Facebook

Moruzzi lascia la Juventus Next Gen e passa all’Empoli - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che la Next Gen ha ceduto Brando Moruzzi all'Empoli: "Brando Moruzzi giocherà la stagione 2025/2026 all'Empoli. Scrive tuttojuve.com

Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli: è ufficiale - La nota ufficiale prosegue raccontando così l’allenatore: “Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca inizia il suo percorso in panchina nei ... Secondo gianlucadimarzio.com