Morto Manlio Malatesta. Malato di Sla, scrisse un libro muovendo solo le labbra.

Affetto da Sla dal 2009, era riuscito a scrivere un libro usando unicamente il movimento delle labbra. È morto a 72 anni Manlio Malatesta, già direttore del personale alla Cmc Ravenna e noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sulla malattia. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono la moglie Patrizia, i figli Federico e Vittoria, il genero Mattia e la nuora Julia, insieme ai nipotini. I funerali si terranno oggi alle 15, partendo dalla camera mortuaria di Ravenna verso il crematorio locale. In Cmc dal 1985, Malatesta è stato direttore del personale per anni. Con l’avanzare della malattia, aveva maturato la volontà di avviare con il Comune un progetto di assistenza domiciliare pubblica specializzata sui pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, su cui c’era stato un confronto con la prima Amministrazione de Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

