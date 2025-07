Morto bimbo caduto in piscina a Campigliano di San Cipriano Picentino vicino Salerno | era con la madre

A Campigliano morto un bimbo di 7 anni caduto in piscina. Autopsia disposta, si indaga per capire se si sia trattato di malore o incidente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Morto bimbo caduto in piscina a Campigliano di San Cipriano Picentino vicino Salerno: era con la madre

In questa notizia si parla di: morto - bimbo - caduto - piscina

Salerno, morto bimbo di 7 anni caduto in piscina a Giffoni Valle Piana Vai su X

Un bimbo di sette anni è caduto in una piscina di Giffoni Valle Piana (Salerno) Il piccolo è stato trasferito con un elicottero all’ospedale Santobono dove, dopo due giorni di ricovero, è morto Vai su Facebook

