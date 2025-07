Roma, 26 luglio 2025 – “Non si muore seduti al tavolo di un Cda. Si muore nei cantieri edili, in fabbrica, in campagna”, scandisce Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, fino al 2022 direttore generale dell’Inl (l’ Ispettorato nazionale del lavoro ) e fresco autore con Marco Patucchi del saggio Operaicidi (pp. 192, Marlin Editore, introduzione di Luciano Canfora). Come si esce da questa piaga che affligge l’Italia? “Con parole e fatti”. Quali parole? Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli, 25 luglio 2025. I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”