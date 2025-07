Morte di Celeste Pin | denuncia di omicidio presentata dall’ex moglie Che dice | Stava bene ed era sereno

FIRENZE – La procura di Firenze ha disposto la restituzione della salma dell’ex calciatore Celeste Pin, 64 anni, alla famiglia. Ma sulla vicenda arriva improvvisamente una svolta. L’ex moglie di Pin, Elena Fabbri, ha presentato una denuncia per omicidio. Lo rivela il “Corriere Fiorentino”. La signora Fabbri, scrive il giornale, chiede alla Procura d’indagare, partendo dal test . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Celeste Pin: denuncia di omicidio presentata dall’ex moglie. Che dice: “Stava bene ed era sereno”

In questa notizia si parla di: denuncia - omicidio - morte - celeste

