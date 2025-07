Morte del piccolo Vincenzo lutto cittadino a Frasso Mastella | Eventi che fanno vacillare la fede

Tempo di lettura: 2 minuti Un post sentito, una serie di domande alle quali è difficile dare risposta, specie se riguardano una morte prematura, un bimbo che aveva ancora tutta la vita da vivere e sogni da realizzare. Il post del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è un misto di tristezza e amarezza dopo aver appresso della morte del piccolo Vincenzo, figlio del vicesindaco di Frasso Telesino. “ Vincenzo Massaro un bambino di 7 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Una malattia invincibile lo ha stroncato in pochi giorni. Sono vicino alla mamma e a Clemente Massaro, il papà, mio giovane amico da ragazzino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morte del piccolo Vincenzo, lutto cittadino a Frasso. Mastella: “Eventi che fanno vacillare la fede”

In questa notizia si parla di: morte - vincenzo - frasso - mastella

Dichiarazione di morte presunta di Iossa Vincenzo - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con Decreto del 23/04/2025 e successivo Decreto del 12/05/2025, emessi nella procedura n.

Parla Vincenzo (Luca) Milione, indagato per la morte di Mara Favro e arrestato per altro: “Volevo solo vedere un terreno di mio papà” - “Stavo andando in un terreno di proprietà di mio papà, non lontano da casa, per trovare un posto dove posizionare un pullman”.

Dichiarazione morte presunta di Iossa Vincenzo - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con Decreto del 23/04/2025 e successivo Decreto del 12/05/2025, emessi nella procedura n.

Alcune immagini del 50esimo di matrimonio di Clemente e Sandra Mastella…… Vai su Facebook

Morte del piccolo Vincenzo, lutto cittadino a Frasso. Mastella: Eventi che fanno vacillare la fede; Tragedia a Frasso Telesino: muore bimbo di 7 anni.