Elena Fabbri, ex moglie di Celeste Pin, ha presentato un esposto chiedendo di indagare per omicidio sulla morte del marito. Lo ha fatto ieri, 25 luglio, giorno in cui la procura di Firenze ha disposto la restituzione della salma dell’ex calciatore alla famiglia. A dare la notizia è stato il sito Firenze e dintorni. L’esposto inviato per mail – secondo quanto riportato – è per omicidio contro ignoti. Per la morte dell’ex difensore viola, trovato senza vita nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti al fine di poter svolgere una serie di accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morte Celeste Pin, l'ex moglie chiede di indagare per omicidio. "Quella mattina le ha inviato una foto"