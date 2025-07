Morte Celeste Pin l' ex moglie chiede alla procura di indagare

La moglie di Celeste Pin ha chiesto alla procura di indagare ancora sulla morte dell'ex calciatore di 64 anni, trovato morto il 22 luglio nella sua villa sulle colline di Firenze. La donna, Elena Fabbri, ha inviato un esposto per omicidio contro ignoti, chiedendo alla procura di effettuare esami tossicologici, il sequestro del cellulare di Pin e i sigilli alla sua abitazione. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti sarebbe quella del suicidio, anche se la stessa procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al fine di effettuare alcuni accertamenti. Tra questi, l'autopsia, già conclusa, a cui è seguita la restituzione della salma alla famiglia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morte Celeste Pin, l'ex moglie chiede alla procura di indagare

In questa notizia si parla di: procura - morte - celeste - moglie

