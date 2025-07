Morrissey stupisce ancora. Una notte tutta vegana.

O si ama o si odia. Nessuna mezza misura per Morrissey. Stasera, intanto, sotto il palco del Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone, alle 21, si ritroveranno almeno settemila fan. Odiato soprattutto da chi gli ha sempre imputato la fine degli Smiths, band tra le più amate di sempre e da chi gli rimprovera comportamenti e dichiarazioni certamente non convenziali. Amato da chi riconosce in lui un poeta, un grande cantante e un punto di riferimento non solo artistico ma anche sociale e politico. Steven Patrick Morrissey, inglese ma di sangue irlandese, come ricorda orgogliosamente in “Irish blood, English heart“, dove elenca tutti i difetti del Regno Unito, è comunque da ritenere una delle voci più influenti del pop mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

