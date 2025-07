Morì per overdose in hotel | spacciatore in manette

Rimini, 26 luglio 2025 – In manette per la dose fatale. Il 22 marzo un 55enne residente a Napoli era stato trovato in una camera d'hotel a Rimini. Era stato lo stesso albergatore a dare l’allarme, non vedendolo da molte ore. Quando la polizia di Stato, ha trovato il corpo senza vita dell’uomo, deceduto già diverse ore. Sul comodino erano stati trovati vari farmaci e una bustina con tracce di eroina. Per quella morte, dopo mesi di indagini in cui la squadra mobile, diretta dal vice questore aggiunto, Marco Masia, ha costantemente monitorato gli spostamenti del presunto pusher, ci sono stati due arresti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morì per overdose in hotel: spacciatore in manette

In questa notizia si parla di: hotel - manette - morì - overdose

Pozzuoli Arco Felice: tenta una rapina in un hotel, 44enne in manette - Pozzuoli, l’uomo avrebbe minacciato il personale della struttura con una grossa pietra per tentare di appropriarsi della casa, poi ha desistito.

Maxi furto in hotel, ladro in manette - Gli auricolari per tenersi in contatto prima del colpo. Il bersaglio individuato nella hall dell’albergo e monitorato passo dopo passo.

Morì per overdose in hotel: spacciatore in manette.