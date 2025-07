More Than Jazz si apre al futuro doppio appuntamento con Ottolini e l' Eu New Gen 5th

Il palco di More Than Jazz si apre al futuro del jazz europeo con due concerti frutto di una residenza artistica che unisce talento, formazione e creatività condivisa. Domenica 27 luglio alle 21 a Casa Lucis di Ribis di Reana del Rojale si esibirà l’EU New Gen Quintet, mentre lunedì 28 luglio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Calibro 35: esce “Jazz Carnival”, terzo singolo dal nuovo album - foto di Chiara Mirelli ROMA – Esce oggi su tutte le piattaforme e anche in versione 45’ giri “Jazz Carnival”, il nuovo singolo dei Calibro 35, terzo estratto che anticipa il prossimo album Exploration, fuori il 6 giugno per Record Kicks.

Omaggio jazz a Pino Daniele. Il 30 aprile e il 1 maggio a Villa Pignatelli - Omaggio jazz a Pino Daniele. Il 30 aprile e il 1 maggio a Villa Pignatelli il duo Bosso-Mazzariello si esibisce nell’ambito del Maggio della Musica 2025 Il 30 aprile e il 1 maggio i due musicisti Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello rendono un omaggio jazz a Pino Daniele in Villa Pignatelli.

“Prodjgi” alla Cascina Cuccagna: il giovane jazz italiano in scena a Milano - Continua alla Cascina Cuccagna di Milano la seconda edizione di Prodjgi, la rassegna riservata ai talenti emergenti della scena nazionale (Prodjgi è l’acronimo di promozione del jazz giovane italiano).

More Than Jazz al Vigne Museum: Godard e Mirra in concerto tra terra e cielo - MANZANO – Un concerto sospeso tra terra e cielo, dove architettura, natura e suono si fondono in un’unica esperienza sensoriale, è il cuore del nuovo appuntamento di More Than Jazz, in programma vener ... Riporta nordest24.it

A More Than Jazz riflettori accesi sulla parità di genere - Un cartellone di concerti che punta a valorizzare giovani artisti regionali e internazionali: è la proposta della 6/a edizione di More Than Jazz 2024, intitolata "WEmen", che dal 17 luglio al 24 ... Secondo ansa.it