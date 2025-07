Monticelli si rifà il look. Restyling di viale dei Platani. Nuovo tratto di ciclopedonale.

Il quartiere di Monticelli, il più popoloso della città, si rifà il look. Hanno preso il via in questi giorni, infatti, i lavori riguardanti la riqualificazione di viale dei Platani. L’intervento è stato promosso nell’ambito del maxi progetto per la realizzazione del ponte sul Tronto e della relativa viabilità di raccordo. L’opera, appena avviata, prevede la realizzazione di un nuovo tratto ciclo-pedonale, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e il rifacimento del manto stradale. "Con il nuovo ponte sul Tronto – spiega il sindaco Marco Fioravanti – cambieranno completamente la viabilità e il collegamento tra Monticelli e il resto della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

