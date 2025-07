Monteforte Irpino capannone in fiamme | rischio diossine nell’aria

Tempo di lettura: < 1 minuto Una squadra di tecnici dell’Area territoriale del Dipartimento di Avellino dell’Arpa Campania è prontamente intervenuta ieri, in collaborazione con i Vigili del fuoco e con le strutture del Comune interessato dall’evento, per l’incendio divampato nel pomeriggio di venerdì a Monteforte Irpino, nell’area di via Taverna Campanile. L’incendio ha coinvolto un capannone, di estensione di circa 300 metri quadrati, adibito a deposito di detersivi e altro materiale. Da ieri sera è attivo il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera, a mezzo di posizionamento di un apposito campionatore ad alto volume nei pressi del luogo interessato dall’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monteforte Irpino, capannone in fiamme: rischio diossine nell’aria

