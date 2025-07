Montecchio Maggiore ritrovata la 15enne scomparsa | sta bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della 15enne scomparsa da Montecchio Maggiore nella mattinata di lunedì 21 luglio. La ragazza è stata rintracciata sabato mattina nel Trevigiano dai carabinieri ed è in buone condizioni di salute.Dopo giorni di apprensione, la notizia del ritrovamento è. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Quindicenne scomparsa da casa da lunedì. Avviate le ricerche in prefettura - La denuncia di scomparsa di una teenager è stata raccolta nelle scorse ore dalla tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore, con la Prefettura di ... Segnala ecovicentino.it