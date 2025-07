montecatini dice addio a marilena zeni regina della radio

Montecatini Terme, 26 luglio 2025 – La sua voce elegante e inconfondibile è stata protagonista di una grande stagione radiofonica in città . Montecatini dice addio a Marilena Zeni, storica speaker di Novaradio Montecatini e commerciante del centro, protagonista della vita culturale mondana per tanti anni. A dare la notizia, ieri, è stata la figlia Simona Peselli, conduttrice del festival Acqua in bocca, insieme ai numerosi familiari e amici della scomparsa. Marilena Zeni era profondamente innamorata di Montecatini e credeva molto nelle potenzialità culturali della città . Con la sua attività in radio è andata oltre il semplice intrattenimento per le famiglie, rappresentando un punto di riferimento per il dibattito sulle questioni più importanti della città . 🔗 Leggi su Lanazione.it

