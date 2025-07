Monte Castello di Vibio il teatro più piccolo del mondo protagonista su Rete4

Un angolo nascosto dell’Umbria torna sotto i riflettori grazie alle telecamere di Freedom – Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo. Nella puntata in onda domani, domenica 26 luglio, su Rete4, i telespettatori potranno scoprire le meraviglie di Monte Castello di Vibio, un piccolo borgo che custodisce un autentico tesoro: il Teatro della Concordia, conosciuto come il teatro piĂą piccolo del mondo. Costruito agli inizi dell’Ottocento per volontĂ di nove famiglie del paese, il teatro è frutto dell’ideale illuminista di fratellanza e concordia tra i popoli, ereditato dalla rivoluzione francese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Monte Castello di Vibio, il teatro piĂą piccolo del mondo protagonista su Rete4

In questa notizia si parla di: teatro - monte - castello - vibio

Monte Compatri Teatro Festival 2025. “Premio Città Di Montecompatri”. Quindicesima Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale - Cronache Cittadine MONTE COMPATRI (Luciana Vinci) – Anche questo anno riprenderà il via, per la quindicesima volta, la Rassegna dei Castelli Romani L'articolo Monte Compatri Teatro Festival 2025.

Monte Castello di Vibio, "Fuoriclasse a Teatro" - A Monte Castello di Vibio il calcio va in scena per beneficenza! Il prossimo 1° giugno 2025 lo storico Teatro di Monte Castello di Vibio – noto come il teatro più piccolo del mondo – ospiterà una serata davvero speciale: "Fuoriclasse a Teatro", un evento benefico dove il grande calcio incontra.

Il Cassero Museo, il Teatro Giulio Vignoli, martedì 1° luglio a Monte San Savino - Arezzo, 27 giugno 2025 – Il Cassero Museo - Teatro Giulio Vignoli, martedì 1° luglio a Monte San Savino Rinnovato, nuovo.

Il festival di musica etnopopolare prende il via, cresce l’attesa per Alessandra Amoroso Pronta la XXIII edizione di Musica per i borghi: si inizia a Monte Castello di Vibio Sabato 19 luglio Vincenzo Santoro presenta il suo libro accompagnato delle Tusciamanna Vai su Facebook

Il teatro di Monte Castello in TV su Rete 4; Monte Castello di Vibio, Terence Hill in visita al teatro della Concordia; Roberto Giacobbo porta in onda su Freedom. Oltre il confine il Teatro della Concordia.

Il teatro di Monte Castello in TV su Rete 4 - Il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio, sarà protagonista del programma televisivo di Roberto Giacobbo, “Freedom - Da iltamtam.it

Terence Hill in visita a Monte Castello di Vibio - L’attore ha visitato il centro storico medievale, lasciandosi affascinare dalla vista a 360° che abbraccia l’Umbria soffermandosi anche al Teatro della Concordia ... Riporta iltamtam.it