Monster Island la spiegazione del finale del film

Monster Island è un film horror drammatico che racconta la storia di un soldato giapponese presumibilmente traditore di nome Saito e di un soldato britannico di nome Bronson, entrambi prigionieri di guerra su una nave giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. I due uomini si ritrovano bloccati su un’isola isolata, dove un mostro letale chiamato Orang Ikan intende ucciderli. La narrazione affronta i temi della violenza, dell’identitĂ dei mostri, dell’amicizia di fronte alle avversitĂ , del coraggio e della sopravvivenza. Man mano che la trama si avvicina alla conclusione, Saito e Bronson si rendono conto di trovarsi in una posizione pericolosa e cercano di superare i propri limiti fisici e mentali per sopravvivere all’attacco di Orang Ikan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

