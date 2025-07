Monopattini elettrici È arrivato il momento di montare la targa

Rivoluzione annunciata per i monopattini elettrici, dopo il casco già entrato da mesi nell’equipaggiamento dei conducenti in ottemperanza del Nuovo Codice della Strada adesso è la volta della targa, anzi il ’targhino’ che sarà personale e legato al proprietario. "Per superare l’attuale anonimato dei mezzi e consentire un controllo più efficace in caso di infrazioni o incidenti - si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture - la norma prevede che ogni conducente doti il proprio monopattino di un contrassegno identificativo, personale e non trasferibile". In base al decreto attuativo del Ministero il targhino avrà una forma rettangolare con base di 5 centimetri e un’altezza di 6 centimetri, sarà fatto su un supporto plastificato adesivo non rimovibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

