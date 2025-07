Mondo dell' arte a lutto | addio al maestro Bambacaro

Mondo dell'arte a lutto: è spirato all'età di 81 anni, il maestro Mario Bruno Bambacaro originario di Capaccio Paestum. Figura poliedrica, apprezzato in Italia e in Europa, Bambacaro lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto e stimato. Scultore e ceramista, era stato tra gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Morto Mario Bruno Bambacaro. Addio a un’icona dell’arte Cilentana - Il mondo dell'arte piange la scomparsa del maestro Mario Bruno Bambacaro, artista poliedrico di Capaccio Paestum ... Scrive infocilento.it

