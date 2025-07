Mondiali tuffi Singapore 2025 | Chiara Pellicani vince il bronzo nel trampolino da un metro

Chiara Pellicani sorprende tutti e conquista il bronzo ai Mondiali tuffi Singapore 2025. La 22enne romana si è piazzata terza nella specialità del trampolino da un metro che ha visto il successo dell'australiana Maddison Keeney, capace di stare davanti alla cinese Yajie Li. MONDIALI TUFFI SINGAPORE 2025: BRONZO PER CHIARA PELLICANI Dopo aver concluso le eliminatorie in ottava posizione, l'azzurra ha sfoderato il meglio del suo repertorio totalizzando 270.80 punti e superando in extremis l'americana Hailey Hernandez, quarta con 270.45. Buon avvio per la Pellicani che ha chiuso le prime rotatorie con il punteggio di 106.

