Singapore, 26 luglio 2025 – Chiara Pellacani ha vinto la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro dei tuffi ai Campionati mondiali di Singapore. La 22enne romana ha totalizzato 270.80 punti. Oro all'australiana Maddison Keeney con 308.00, argento alla cinese Yajie Li (290.25). L’atleta delle Fiamme gialle, allenata dall'ex azzurro Tommaso Marconi, è stata protagonista di una gara dagli elevati contenuti tecnici e soprattutto in crescendo. Nel programma di Chiara, il salto mortale e mezzo indietro carpiato, il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato, il doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato, il salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo e il salto mortale e mezzo ritornato carpiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali tuffi, Pellacani bronzo nel trampolino da un metro

