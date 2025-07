Mondiali tuffi bronzo per Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro

Chiara Pellacani conquista il primo podio iridato individuale della carriera nel trampolino da un metro ai campionati mondiali di tuffi di Singapore. Chiara Pellecani conquista il primo podio iridato individuale della carriera nel trampolino da un metro ai campionati mondiali di tuffi, cominciati oggi a Singapore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mondiali di Tuffi, Chiara Pellacani è bronzo dal trampolino di un metro: “Una medaglia speciale” https://ilfaroonline.it/2025/07/26/mondiali-di-tuffi-chiara-pellacani-e-bronzo-dal-trampolino-di-un-metro-una-medaglia-speciale/614142/?utm_source=dlvr.it&utm_ Vai su X

Arriva la decima medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Nuoto di Singapore. A conquistarla la nostra Chiara Pellacani che dal trampolino da un metro si piazza dietro l’australiana Keeney e la cinese Li, e con una gara eccellente continua a dimostrarsi una de Vai su Facebook

Mondiali tuffi, Chiara Pellacani di bronzo nel trampolino da un metro - La ventiduenne romana centra il primo podio iridato in carriera nella categoria trampolino da un metro ai Mondiali di Singapore ... Secondo msn.com

Tuffi, Chiara Pellacani bronzo mondiale nel trampolino da un metro: prima medaglia individuale iridata - Chiara Pellacani ha conquistato la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro ai Campionati Mondiali di tuffi di Singapore, firmando un risultato storico per la carriera dell’azzurra. Segnala tg.la7.it