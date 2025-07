Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 27 luglio | orari tv italiani in gara

Domenica 27 luglio assisteremo alla seconda giornata dei tuffi nell’OCBC Aquatic Center di Singapore, sede di quest’ edizione 2025 dei Mondiali degli sport acquatici, mentre andrĂ in archivio la rassegna dedicata ai tuffi dalle grandi altezze, con la finale maschile dalla torre di 27 metri sull’isola di Sentosa. Il tutto prenderĂ il via alle 04.00 nostrane con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che avranno come obiettivo quello di rientrare nella top-12 qualificante per la finale prevista alle 11.30 nostrane. Non sarĂ semplice, ovviamente, visto il livello della competizione. Verosimile pensare che gli atleti cinesi monopolizzeranno la scena e gli azzurri dovranno essere il piĂą “puliti” possibili nelle proprie esecuzioni per poi giocarsi le proprie chance nell’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (27 luglio): orari, tv, italiani in gara

