Mondiali scherma | Italia in finale nel fioretto maschile Francia ko alle 18 l' assalto all' oro

Medaglia sicura per gli azzurri, che hanno superato in semifinale i francesi 45-30. Ora la sfida contro Usa o Ungheria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali scherma: Italia in finale nel fioretto maschile. Francia ko, alle 18 l'assalto all'oro

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

ULTIM'ORA SCHERMA Mondiali, #Italia in finale nel fioretto a squadre maschile Battuta la Francia 45-30: affronterà la vincente di USA-Ungheria #SkySport Vai su X

Triplo podio a Tbilisi! Ai Mondiali di scherma, in Georgia, l’Italia chiude la giornata con tre bronzi: Luca Curatoli nella sciabola maschile, Martina Favaretto e Anna Cristino nel fioretto femminile! Per approfondire https://bit.ly/4l1LTqy Federazione Italia Vai su Facebook

