Mondiali scherma gli azzurri battono gli Usa nel fioretto a squadre e conquistano l’oro

Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Scherma  di Tiblisi, con gli azzurri del fioretto a squadre che superano gli Stati Uniti per 43 a 42. Decisivo l’ultimo, tesissimo, match tra Guillaume Bianchi e Alexander Massialas, nel quale l’azzurro riesce a tenere il vantaggio di un punto, resistendo all’aggressivitĂ dell’avversario. Trionfo a Tbilisi!?? Arriva il primo oro per l’Italia ai Mondiali di scherma: gli azzurri del fioretto maschile superano gli Stati Uniti nella finale a squadre! Scopri tutto qui? https:t.co8ZcE0oklox @Federscherma pic.twitter.combxjSHksOQp — CONI (@Coninews) July 26, 2025 Quarto posto per azzurre spada, bronzo a Sudcorea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali scherma, gli azzurri battono gli Usa nel fioretto a squadre e conquistano l’oro

In questa notizia si parla di: mondiali - azzurri - fioretto - squadre

