Mondiali scherma fiorettisti d' oro | Siamo di nuovo campioni che squadra!

Ai Mondiali di scherma di Tbilisi, in Georgia, arriva il primo oro per l'Italia, conquistato nel fioretto maschile a squadre. Bianchi, Macchi, Foconi e Marini hanno messo ko gli Stati Uniti in finale con il punteggio di 43-42, riscattando così le delusioni della prova individuale dove nessun azzurro è salito sul podio. Questa la gioia dei nostri ragazzi dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali scherma, fiorettisti d'oro: "Siamo di nuovo campioni, che squadra!"

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

