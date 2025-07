Mondiali Nuoto Rosolino | Curioso di vedere diversi azzurri Sulla Pilato… – ESCLUSIVA

Dopo l’ottimo inizio in mare, le gare di nuoto si spostano in vasca. L’Italia si candida ad essere protagonista con diversi azzurri. Il pensiero in esclusiva di Rosolino I Mondiali di nuoto entrano nel rush finale. La delusione della pallanuoto (Setterosa e Settebello fuori ai quarti di finale) è stata dimenticata grazie alle ottime prove nelle acque libere e nel nuoto sincronizzato. Nel mare di Singapore assoluti protagonisti Taddeucci (tre argenti) e Paltrinieri (due secondi posti) oltre che la staffetta. In piscina Filippo Pelati ha conquistato prima il bronzo nel solo libero e poi con Lucrezia Ruggiero. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Mondiali Nuoto, Rosolino: “Curioso di vedere diversi azzurri. Sulla Pilato…” – ESCLUSIVA

