Mondiali nuoto 2025 tuffi | Pellacani bronzo nel trampolino da un metro

Medaglia di bronzo per Chiara Pellacani nei tuffi, specialitĂ trampolino da un metro, ai Mondiali di nuoto di Singapore. L'azzurra ha ottenuto 270.80 punti, venendo superata solo dall'australiana Maddison Keeney (oro) e dalla cinese Li Yajie (argento).? CHIARA BRONZO MONDIALEEEE!!!? Chiara Pellecani è terza nella finale mondiale del trampolino da un metro con 270.80 punti e cinque tuffi uno meglio dell'altro!? @DBMMedia #azzurri #federnuoto #tuffi #diving #AQUASingapore2025 pic.twitter.comJGgml3d1D5 — Federnuoto (@FINOfficial) July 26, 2025 Pellacani: "Bronzo speciale dopo preparazione lunga e difficile".

