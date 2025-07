Mondiali l' Italia del fioretto maschile conquista l' oro

Il fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) conquista la prima medaglia d'oro per l’ Italia ai Mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Tbilisi in Georgia. Azzurri sul tetto del mondo col brivido, perché la vittoria è arrivata con una sola stoccata di vantaggio sugli Stati Uniti, che avevano rimontato da 35-25 fino a 43-42. Ma Guillaume Bianchi è riuscito a chiudere col vantaggio minimo necessario contro Alexander Massialas. Per i fiorettisti è una conferma del titolo vinto nel 2022 al Cairo al quale si è aggiunto l’argento alle Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiali, l'Italia del fioretto maschile conquista l'oro

In questa notizia si parla di: mondiali - italia - fioretto - maschile

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - In attesa della fase finale dei Campionati Europei 2025 che si terrà a fine estate, si è svolto ieri il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket.

Beach Soccer, Mondiali Seychelles: Italia eliminata ai quarti, il Senegal vince 4-3 al supplementare - Il sogno azzurro finisce ai quarti dei Mondiali di beach soccer 2025, in scena alle Seychelles. L’Italia, in campo contro il Senegal, viene sconfitta 4-3 negli ultimi attimi del supplementare.

Italia-El Salvador oggi, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, tv, streaming - Oggi, alle ore 13.00, la Nazionale italiana di beach soccer affronterà El Salvador per la terza e ultima sfida valida per il Gruppo D dei Mondiali 2025.

Italia show ai Mondiali di scherma: oro per il fioretto maschile a squadre, Stati Uniti ko in finale Vai su X

#Tbilisi2025 Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai mondiali di #Scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia. Bianchi, Macchi e Marini hanno battuto la Francia (45-30). L'altra semifinale è Ungheria-Usa. #Fenc Vai su Facebook

Scherma 2025 - Oro Mondiale dell'Italia nel Fioretto maschile - Video; Mondiale Tbilisi 2025 – L'Italia del fioretto maschile è Campione del Mondo! Quarto posto per la spada femminile; Mondiali scherma, oro del fioretto uomini!.

Mondiali di scherma, l'Italia del fioretto maschile conquista la medaglia d'oro - Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi superano gli Stati Uniti 43- Riporta msn.com

Mondiali di scherma, l'Italia del fioretto maschile conquista l'oro: battuti gli Stati Uniti 43-42. Cosa è successo - L'Italia del fioretto maschile (a squadre) conquista la medaglia d'oro ai mondiali di scherma in corso a Tbilisi. msn.com scrive