Mondiali di scherma l' Italia del fioretto maschile conquista la medaglia d' oro

Il fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi) conquista la prima medaglia d'oro per l’ Italia ai Mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Tbilisi in Georgia. Azzurri sul tetto del mondo col brivido, perché la vittoria è arrivata con una sola stoccata di vantaggio sugli Stati Uniti, che avevano rimontato da 35-25 fino a 43-42. Ma Guillaume Bianchi è riuscito a chiudere col vantaggio minimo necessario contro Alexander Massialas. Per i fiorettisti è una conferma del titolo vinto nel 2022 al Cairo al quale si è aggiunto l’argento alle Olimpiadi di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiali di scherma, l'Italia del fioretto maschile conquista la medaglia d'oro

In questa notizia si parla di: mondiali - scherma - italia - fioretto

Mondiali scherma, Italia d'oro nel fioretto a squadre: Bianchi ferma gli Usa all'ultima stoccata

#Tbilisi2025 Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai mondiali di #Scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia. Bianchi, Macchi e Marini hanno battuto la Francia (45-30). L'altra semifinale è Ungheria-Usa.

