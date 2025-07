Mondiali di Scherma Italia d’oro nel fioretto | è stata una finale incredibile

Fioretto maschile protagonista assoluto ai Mondiali di Tbilisi 2025: l’Italia sale sul gradino piĂą alto del podio grazie a una finale mozzafiato vinta per un solo punto. La squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi, guidata dal ct Simone Vanni, ha scritto una pagina indimenticabile dello sport azzurro. Un epilogo da batticuore che regala agli azzurri la medaglia d’oro piĂą attesa della stagione. Un mix di grinta, talento e nervi saldi che ha conquistato il pubblico e i social. L’emozione della rimonta e il brivido finale. La finale contro gli Stati Uniti è stata un vero e proprio thriller sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mondiali di Scherma, Italia d’oro nel fioretto: è stata una finale incredibile

In questa notizia si parla di: mondiali - italia - fioretto - finale

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - In attesa della fase finale dei Campionati Europei 2025 che si terrà a fine estate, si è svolto ieri il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket.

Beach Soccer, Mondiali Seychelles: Italia eliminata ai quarti, il Senegal vince 4-3 al supplementare - Il sogno azzurro finisce ai quarti dei Mondiali di beach soccer 2025, in scena alle Seychelles. L’Italia, in campo contro il Senegal, viene sconfitta 4-3 negli ultimi attimi del supplementare.

Italia-El Salvador oggi, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, tv, streaming - Oggi, alle ore 13.00, la Nazionale italiana di beach soccer affronterĂ El Salvador per la terza e ultima sfida valida per il Gruppo D dei Mondiali 2025.

#NEWS - Medaglia d'oro per l'#Italia del #fioretto ai mondiali, battuti gli #Usa A #Tbilisi il quartetto del ct Simone #Vanni, composto da Guillaume #Bianchi, Filippo #Macchi, Tommaso #Marini e Alessio #Foconi, ha superato in finale per 43-42 gli Stati Uniti Vai su X

#Tbilisi2025 Gli azzurri del fioretto maschile sono in finale nel torneo a squadre ai mondiali di #Scherma, dove cercheranno di vincere il primo oro per l'Italia. Bianchi, Macchi e Marini hanno battuto la Francia (45-30). L'altra semifinale è Ungheria-Usa. #Fenc Vai su Facebook

Scherma 2025 - Oro Mondiale dell'Italia nel Fioretto maschile - Video; Mondiali scherma: il primo oro Italia è del fioretto maschile a squadre, Usa sconfitti; Mondiale Tbilisi 2025 – L'Italia del fioretto maschile è Campione del Mondo! Quarto posto per la spada femminile.

Italia show ai Mondiali di scherma: oro per il fioretto maschile a squadre, Stati Uniti ko in finale - Gli azzurri conquistano la prima medaglia d’oro grazie al successo del fioretto maschile a squadre in finale ... fanpage.it scrive

L’Italia del fioretto è d’oro ai Mondiali di scherma, Usa sconfitti all’ultima stoccata - 42 e tornano sul tetto del mondo due anni dopo il successo al Cairo ... Come scrive tg.la7.it